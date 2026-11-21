Депутат ГД Старшинов заявил, что не понимает тех, кто помогает мошенникам

Депутат Старшинов: не понимаю тех, кто действует по указке мошенников Депутат ГД Старшинов заявил, что не понимает тех, кто помогает мошенникам

Москва21 ноя Вести.Депутат Госдумы Михаил Старшинов высказал недоумение по поводу тех, кто совершает преступления по указке мошенников, а потом "льет слезы". Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Честно, не понимаю, что в головах у людей, которым звонят и присылают сообщения на телефон, черт знает кто. После этого берут взрывчатку, совершают преступления, убивают людей, а когда их задерживают сотрудники ФСБ и МВД, они делают круглые глаза, льют слезу и говорят, что мы не знали, что творим заявил Старшинов

Ранее сообщалось, что в Тверской области вынесли приговор 18-летнему юноше за совершение диверсии по указанию куратора.