Москва21 нояВести.Депутат Госдумы Михаил Старшинов высказал недоумение по поводу тех, кто совершает преступления по указке мошенников, а потом "льет слезы". Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".
Честно, не понимаю, что в головах у людей, которым звонят и присылают сообщения на телефон, черт знает кто. После этого берут взрывчатку, совершают преступления, убивают людей, а когда их задерживают сотрудники ФСБ и МВД, они делают круглые глаза, льют слезу и говорят, что мы не знали, что творимзаявил Старшинов
Ранее сообщалось, что в Тверской области вынесли приговор 18-летнему юноше за совершение диверсии по указанию куратора.