Депутат Суханов вступился за честь Нижнего Новгорода перед коллегой с Урала

Депутат Суханов ответил коллеге с Урала, назвавшему Нижний Новгород "отстойным" Депутат Суханов вступился за честь Нижнего Новгорода перед коллегой с Урала

Москва26 ноя Вести.Председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов ответил на слова депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова, назвавшего Нижний Новгород "отстойным городом, где половина населения уезжает в Москву". Он опубликовал свой комментарий в Telegram-канале.

Суханов вспомнил похожий скандал, который произошел в 2022 году. Тогда один телеведущий крайне пренебрежительно отозвался о Екатеринбурге, и нижегородцы вступились за столицу Урала.

Все нижегородцы обсуждают слова председателя комиссии по городскому хозяйству Думы Екатеринбурга Александра Колесникова… Не думал, что мне тоже придется подбирать слова. Но до оскорблений не опущусь заявил депутат

Он подчеркнул, что нижегородцы уважают и любят Екатеринбург, и пригласил коллег-депутатов с Урала посетить город. Однако депутата Колесникова он предложил с собой в поездку не брать.