Москва21 ноя Вести.Регионы РФ смогут оценивать качество общественного транспорта при помощи "коэффициента счастья", учитывающего удобство маршрутов, соблюдение расписания и состояние остановок. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих.

По словам сенатора, новая методика позволит определить проблемные направления и расставить приоритеты в работе региональных транспортных ведомств.

Это, наверное, один из важнейших новых элементов, составляющих нашей работы. Даже если у вас будет прекрасный парк новых автобусов, но они не будут ходить по тем маршрутам, которые людям удобны, если они не будут своевременно приезжать по расписанию, если остановки будут грязными и покосившимися, наверное, ну, не все будут счастливы сказал Дитрих

Сенатор отметил, что методика позволит каждому региону самостоятельно определить приоритетные направления улучшения транспортной системы.

Вот мы обсуждали коэффициент счастья, который, собственно, может быть составлен из всех этих компонентов и составляющих, и каждый регион может запланировать свой собственный коэффициент счастья. И, конечно, транспортные блоки регионов должны выбрать, на какие проблемные точки они должны приложить усилия в первую очередь. Вот этот коэффициент счастья, эта методика, которую сделал Минтранс во взаимодействии с Советом Федерации, она дает возможность региону показать жителям, над чем будут работать в первую очередь, какие элементы будут улучшать для того, чтобы они были понятны и людям, и были понятны чиновникам от транспорта, которые могут правильно запланировать свои усилия сообщил Дитрих

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета. Правительству поручено внести изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на обновление общественного транспорта.