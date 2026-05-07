Москва7 мая Вести.Левые политики Европейского союза (ЕС) создали нежизнеспособную версию Советского Союза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В соцсети X он выразил мнение, что текущая политика в Европе, ограничивающая вещание и благоприятствующая иммиграции, воспроизводит неэффективную копию СССР.

Проводя демократическую, социалистическую, благоприятствующую иммиграции политику и осуществляя нарративный контроль, левые бюрократы ЕС создали дисфункциональную версию СССР говорится в посте

Дмитриев также прикрепил к публикации сгенерированное изображение красного советского флага с 12 золотыми пятиконечными звездами — символами Евросоюза.

Ранее глава РФПИ пошутил, что немецкие самолеты вскоре будут приземляться на дозаправку в Москве из-за энергетического кризиса в Европе.