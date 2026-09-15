Москва15 сен Вести.Четырехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского "Арсенала". Об этом сообщается на официальном сайте клуба Первой лиги России.

По словам гендиректора клуба Валерия Гриньковско, контракт с Аленичевым рассчитан до конца нынешнего сезона.

Срок контракта пока на год, до конца сезона. Но, безусловно, с возможностью продления передает слова Гриньковского "Матч ТВ".

Аленичев уже возглавлял "Арсенал" в 2011–2015 годах. Под его руководством тульская команда поднялась из любительского первенства до Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом он покинул пост после того, как туляки не смогли сохранить место в элитном дивизионе по итогам сезона 2014/15.

После "Арсенала" Аленичев возглавлял "Спартак" (2015–2016) и "Енисей" (2017–2019). После ухода из красноярского клуба специалист находился без работы.

Аленичев - один из самых титулованных футболистов в истории России. Он выигрывал Кубок УЕФА (2003) и Лигу чемпионов (2004) в составе португальского "Порту". Вместе со "Спартаком" Аленичев четырежды становился чемпионом страны. Карьеру игрока завершил в 2006 году.

В текущем сезоне-2026/27 тульский "Арсенал" после 11 туров набрал 13 очков и идет на 10-м месте в Первой лиге. В среду, 16 сентября, команда проведет выездной матч против "Енисея". 9 сентября в отставку с поста главного тренера команды подал Дмитрий Гунько.