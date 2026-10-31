Мирошник: два мирных жителя ранены в Алешках при атаке дрона ВСУ

Два человека ранены в Алешках в результате нарушения боевиками ВСУ режима тишины Мирошник: два мирных жителя ранены в Алешках при атаке дрона ВСУ

Москва31 окт Вести.Два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Алешках Херсонской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в MAX.

ВСУ нарушили режим прекращения огня в Алешках, атаковав дроном мирных жителей.

В результате атаки получили ранения 2 гражданских написал Мирошник

Машина попала под удар в районе Нечаевского перекрестка на выезде из города. Находившиеся в автомобиле люди направлялись в населенный пункт Раденск за продуктами питания.

При атаке пострадали мужчина и женщина.

Анна Ермакова 1986 года рождения - у нее минно-взрывная травма и осколочные ранения подбородка и левой кисти, а также Ярослав Торчинский 1996 года рождения - у него минно-взрывная травма и осколочные ранения волосистой части головы, лица и левого предплечья отметил Мирошник

Пострадавших доставили в Алешкинскую центральную районную больницу.

Мирошник также заявил, что в населенном пункте сохраняется угроза атак беспилотников. Он добавил, что ВСУ более чем за сутки до завершения срока режима прекращения огня возобновили атаки по гражданскому населению.

Днем ранее супруга президента США Мелания Трамп сообщала, что Россия и Украина солидарно соблюдают договоренности о режиме тишины в Алешках. Мелания Трамп ранее инициировала переговоры о прекращении огня.