Москва8 маяВести.Банк России не сможет достигнуть целевого показателя по инфляции в 4% до конца 2026 года. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
По словам эксперта, в 2026 году существуют весомые проинфляционные факторы.
В конце года, опять же-таки индексация тарифов, ослабление рубля и сезонные факторы, которые не позволят Банку России достигнуть целей по инфляции 4% в декабрезаявил Федоров
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2026 года, скорее всего, приблизится к верхней границе прогнозного диапазона Банка России. Верхняя граница инфляционного прогноза регулятора составляет 4,5–5,5%.