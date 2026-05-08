Экономист Федоров: ЦБ не сможет достичь инфляции 4% в 2026 году

Москва8 мая Вести.Банк России не сможет достигнуть целевого показателя по инфляции в 4% до конца 2026 года. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

По словам эксперта, в 2026 году существуют весомые проинфляционные факторы.

В конце года, опять же-таки индексация тарифов, ослабление рубля и сезонные факторы, которые не позволят Банку России достигнуть целей по инфляции 4% в декабре заявил Федоров

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2026 года, скорее всего, приблизится к верхней границе прогнозного диапазона Банка России. Верхняя граница инфляционного прогноза регулятора составляет 4,5–5,5%.