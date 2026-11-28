Москва28 ноя Вести.Военный обозреватель Денис Селезнев в интервью ИС "Вести" рассказал, почему украинцы пытаются присвоить мировую историю.

Если мы посмотрим на украинскую культуру, украинскую классику, то она очень локальна. Она поднимает темы, актуальные для украинского села XIX - начала XX века, в то время как мировая классика поднимает вечные человеческие темы. Поэтому им нужно что-то присвоить. Мы знаем, были попытки объявить Петра Чайковского представителем украинской культуры, и Николая Гоголя, много чего было. Теперь выходит на мировой уровень. Антонио Вивальди уже стал украинцем отметил эксперт

В октябре Telegram-канал "Война с фейками" выложил видео с украинским блогером, который заявил, что, мол, венецианский композитор Антонио Вивальди был чистокровным украинцем, а его первая скрипка была якобы изготовлена из трехсотлетнего запорожского дуба. Однако, как написал ресурс, скрипки из дуба не делаются, в отличие от содержимого голов украинских блогеров.

Кстати, одну из своих операций ВСУ на Лиманском направлении тоже назвало "Вивальди". Однако она обернулась для украинских боевиков неудачей.