Москва24 июлВести.В выходные в столичном ожидается умеренная теплая погода до 25 градусов, сообщил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В субботу высока вероятность кратковременного дождя, а в воскресенье осадки крайне маловероятны.
В воскресенье в столичном регионе вероятность дождя пренебрежимо мала… 22-25 градусов в дневные часы — это максимум. И в утренние часы — это 15-16 градусовспрогнозировал Шувалов
Он добавил, что в выходные жара настигнет Саратов, Сызрань и Тольятти. В частности, в Элисте ожидается жара до 42 градусов.
Ранее врач рассказал, как правильно охлаждаться в жару без вреда здоровью.