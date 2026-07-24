В "Метео" рассказали, будут ли осадки в выходные в столичном регионе

Эксперт рассказал, какая погода ожидает столичный регион в выходные В "Метео" рассказали, будут ли осадки в выходные в столичном регионе

Москва24 июл Вести.В выходные в столичном ожидается умеренная теплая погода до 25 градусов, сообщил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В субботу высока вероятность кратковременного дождя, а в воскресенье осадки крайне маловероятны.

В воскресенье в столичном регионе вероятность дождя пренебрежимо мала… 22-25 градусов в дневные часы — это максимум. И в утренние часы — это 15-16 градусов спрогнозировал Шувалов

Он добавил, что в выходные жара настигнет Саратов, Сызрань и Тольятти. В частности, в Элисте ожидается жара до 42 градусов.

Ранее врач рассказал, как правильно охлаждаться в жару без вреда здоровью.