Эксперт: старение населения – одна из главных экономических проблем Азии Эксперт Огородников рассказал, с какими проблемами в экономике сталкивается Азия

Москва17 ноя Вести.Ключевая проблема, с которой столкнулись современная Япония и Южная Корея, — старение и сокращение населения, поскольку данный факт замедляет развитие экономики этих стран. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Сейчас Азия сталкивается с огромным числом проблем. Самое главное — старые тигры… Старые растущие экономики Японии, Южной Кореи. Они столкнулись со старением населения, с его убылью… Это очень серьезно сказывается на экономике. Экономики стали менее динамичными, они растут очень медленно или наоборот… [Стагнация] может продолжаться десятилетиями. Соответственно, эти страны сталкиваются с избытком инфраструктуры, общество все больше, условно, возрастное… Меняется спрос. Нет потребности в передвижении, нет массового спроса на жилье, на мебель, на товары длительного потребления отметил Огородников

Эксперт уточнил, что азиатская модель развития базируется на доступной рабочей силе, квалифицированных кадрах и создании необходимой производственной инфраструктуры.

Для инвесторов, по словам Огородникова, формируются специальные площадки с благоприятными условиями, обеспеченные энергетикой, дорогами и водоснабжением.

Кроме того, по его словам, страны постепенно перенимают новые компетенции, повышают квалификацию и наращивают добавленную стоимость производства.