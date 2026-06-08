Москва8 июнВести.Крупнейшие международные финансовые корпорации вкладываются в новые технологии, однако это не ведет к росту производительности труда. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
По его словам, позитивного эффекта от инвестиций в эту отрасль, который отражается на экономике, нет.
Мы видим, что сейчас крупнейшие международные финансовые корпорации вкладывают деньги в новые технологии, прежде всего, в искусственный интеллект. Но, однако, это не приводит к росту производительности труда, к повышению эффективности экономикисказал Валерий Андрианов
Он отметил, что исследования проводились на длительном историческом горизонте, и они свидетельствуют о том, что инвестиции не приводят к какому-то действительно положительному эффекту, то есть не отражаются на реальной экономике.