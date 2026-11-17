Москва17 нояВести.Сам факт, что президент РФ Владимир Путин посетит совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне говорит о важности проекта для российского лидера. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Мне кажется, сам факт визита отвечает на все вопросы. Давайте спокойно дождемся. Я думаю, что президент Российской Федерации все, что необходимо, скажет самсказал министр
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) посетит вуз МГУ-ППИ в Шэньчжэне.