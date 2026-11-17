Фальков рассказал о значимости проекта МГУ-ППИ для Путина Фальков рассказал о важности проекта совместного университета МГУ-ППИ для Путина

Москва17 ноя Вести.Сам факт, что президент РФ Владимир Путин посетит совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне говорит о важности проекта для российского лидера. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Мне кажется, сам факт визита отвечает на все вопросы. Давайте спокойно дождемся. Я думаю, что президент Российской Федерации все, что необходимо, скажет сам сказал министр

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) посетит вуз МГУ-ППИ в Шэньчжэне.