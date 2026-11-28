Футболист "Ланса" Сима отметился пента-триком в матче чемпионата Франции Футболист "Ланса" Абдалла Сима забил пять мячей в матче чемпионата Франции

Москва28 ноя Вести.Сенегальский футболист "Ланса" Абдалла Сима отметился пента-триком (забил пять мячей - прим. ред.) и принес своей команде разгромную победу над "Анже" в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в субботу, 28 ноября, в Анже и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Сима забил все мячи своей команды, отличившись на 43-й, 64-й, 70-й, 76-й и 81-й минутах матча. У хозяев дублем отметился Амин Эль-Уаззани (20 и 48).

Сима стал первым автором пента-трика во французской Лиги 1 за 12 лет. В последний раз пять мячей в одном матче забивал 26 октября 2014 года бразильский игрок Карлос Эдуардо, выступавший тогда за "Ниццу".

Примечательно, что до матча с "Анже" Сима в нынешнем сезоне забил только два мяча, отличившись по разу в рамках Лиги 1 и Лиги чемпионов.

"Ланс" набрал 17 очков и поднялся на седьмое место в таблице Лиги 1. "Анже" (8 очков) идет на предпоследней 17-й строчке.