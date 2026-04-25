Москва25 апрВести.Министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал бразильскому полузащитнику петербургского "Зенита" Венделу читать русскую классическую литературу. По мнению главы ведомства, так футболист быстрее освоит грамотность.
Приобщиться к российской культуре и образованию можно только через внутреннюю мотивацию, считает Кравцов. Министр выразил уверенность, что у бразильца получится это сделать.
Мой совет Венделу — читать нашу литературу: наши сказки и произведения великих писателей и поэтовприводит слова Кравцова Sport24
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что 28-летний бразилец не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие.
22 апреля "Зенит" сыграл вничью с московским "Локомотивом".