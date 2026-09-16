Москва16 сенВести.Прекращение огня на Украине является первым шагом на пути к установлению прочного мира. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в ООН, уточнило РИА Новости.
Пришло время для немедленного прекращения огня как первого шага к справедливому, прочному и всеобъемлющему мирусказал Гутерриш
Прекращение огня, как добавил генсек ООН, должно соответствовать Уставу организации, а также международному праву и соответствующим резолюциям ООН.