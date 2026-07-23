Трактор вылетел с дороги от столкновения с грузовиком в Коломне

Грузовик снес трактор с дороги в Коломне Трактор вылетел с дороги от столкновения с грузовиком в Коломне

Москва23 июл Вести.В Коломне на 112-м километре трассы "Урал" грузовик Scania влетел в трактор "Беларус", который ехал в попутном направлении. Об аварии сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба в MAX.

Сегодня днем на 112-м километре федеральной трассы "Урал" в округе Коломна произошло попутное столкновение фургона Scania и трактора говорится в сообщении

От удара трактор вылетел с дороги, а кабину большегруза смяло так, что находившийся в ней мужчина оказался в ловушке.

Прибывшие к месту происшествия работники "Мособлпожспас" деблокировали 54-летнего водителя грузовика, ему оказали первую помощь, а затем доставили в Жуковскую окружную больницу. Тракторист выбрался из кабины сам, его отвезли в Коломенскую ЦРБ.