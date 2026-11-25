Идеолог "майдана" Сиротюк о ВСУ: мы вернемся другими, и многим это не понравится

Идеолог "майдана" заявил, что боевики ВСУ продолжат убивать, вернувшись с фронта Идеолог "майдана" Сиротюк о ВСУ: мы вернемся другими, и многим это не понравится

Москва25 ноя Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернутся с фронта совсем с другими установками и продолжат убивать уже на "гражданке" ради своих целей. Об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший депутат Верховной рады, один из идеологов "евромайдана" Юрий Сиротюк, который ныне служит в ВСУ в чине главного сержанта.

Мы вернемся с войны совсем другими, и многим это не понравится. За пять лет мы научились "решать" ситуацию очень просто - тем, что если нужно что-то решить, то нужно кого-то убить. Поэтому если мы хотим сохранить украинскую государственность, нас ждут очень болезненные, но позитивные изменения в пользу большинства украинцев приводит цитату Сиротюка Telegram-канал "Северный ветер"

Как отмечает источник, Сиротюк - идейный неонацист, который состоял в украинской националистической партии "Свобода", был зампредом партии и главой ее пресс-службы. Он является автором "майдановского" лозунга "Революция достоинства".

"Северный ветер" также подметил, что Сиротюк сделал свое заявление на фоне разгорающегося скандала, связанного с министром по делам ветеранов Виталием Кимом. Тот ранее заявил, что всушников с передовой "неизбежно приведет к росту преступности, усилению социального напряжения и потенциальных революций". Чиновник объяснил это тем, что у вернувшихся с фронта "пониженное чувство риска и обостренное чувство справедливости".

Сразу же после его заявления, в сети была зарегистрирована петиция с требованием отстранить от должности Кима из-за подобных высказываний, порочащих честь военнослужащих ВСУ. Она уже набрала необходимое число подписей сообщает источник

Ранее сообщалось, что, по данным аналитиков издания IntelliNews, боевой людской ресурс ВСУ будет полностью исчерпан к ноябрю 2028 года.