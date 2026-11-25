IntelliNews: Ресурсы боеспособных сил ВСУ могут иссякнуть к ноябрю 2028 года Издание IntelliNews заявило об угрозе исчерпания мобилизационного ресурса Киева

Москва25 ноя Вести.Вооруженные силы Украины рискуют полностью исчерпать ресурсы боеспособных подразделений уже к ноябрю 2028 года. К такому выводу пришли аналитики издания IntelliNews, назвав дефицит живой силы и невозможность восполнять потери ключевой угрозой для Киева — более острой, чем нехватка вооружений или финансов.

По оценкам издания, ежемесячно армия теряет от 3 до 9 тысяч бойцов погибшими, а еще от 6,5 до 15 тысяч покидают части. Масштаб дезертирства стал критическим: с 2022 года украинская прокуратура возбудила более 311 тысяч соответствующих уголовных дел.

Положение усугубляется демографическим кризисом — население сократилось до 20–25 млн человек (половина из которых пенсионеры), а реальный мобилизационный резерв упал с прежних 10 млн мужчин до показателей, близких к 1 млн.