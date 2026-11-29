Москва29 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится к полномасштабной мировой войне. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко.

По ее словам, цель Зеленского сегодня - втянуть в украинский конфликт все западные государства, причем не опосредованно, как сейчас, а через прямое военное участие.

Цель Зеленского — втянуть в конфликт на Украине каждую западную страну. … Он жаждет не гибридной, а полномасштабной третьей мировой войны написала Гавришко в соцсети X

23 ноября кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что прямое вступление НАТО в конфликт на Украине будет означать начало третьей мировой войны.