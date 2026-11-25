Москва25 нояВести.Хирурги-онкологи стали лидерами по заработной плате в Москве. По данным ТАСС, их максимальный заработок составил 700 тысяч рублей в месяц в 2026 году.
У хирурга-онколога максимальная зарплата достигает 700 тыс. рублей, а у врача-терапевта – 350 тыс. При этом медианные доходы составляют 200 и 170 тыс. рублей соответственноговорится в публикации
Уточняется, что максимальная зарплата акушера-гинеколога составила 550 тысяч рублей, невролога – 430 тысяч, терапевта и врача ультразвуковой диагностики – 350 тысяч.