Максимальная зарплата у хирургов-онкологов в Москве доходит до 700 тысяч

Хирурги-онкологи стали лидерами по зарплате в Москве Максимальная зарплата у хирургов-онкологов в Москве доходит до 700 тысяч

Москва25 ноя Вести.Хирурги-онкологи стали лидерами по заработной плате в Москве. По данным ТАСС, их максимальный заработок составил 700 тысяч рублей в месяц в 2026 году.

У хирурга-онколога максимальная зарплата достигает 700 тыс. рублей, а у врача-терапевта – 350 тыс. При этом медианные доходы составляют 200 и 170 тыс. рублей соответственно говорится в публикации

Уточняется, что максимальная зарплата акушера-гинеколога составила 550 тысяч рублей, невролога – 430 тысяч, терапевта и врача ультразвуковой диагностики – 350 тысяч.