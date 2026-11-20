Москва20 ноя Вести.Однополярный мир за 30 лет показал свою несостоятельность и неэффективность. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он также отметил, что мир устал зависеть от внутриамериканской политики и ее "самодурства".

За более чем 30 лет мирового беспорядка с момента крушения Советского Союза очень многие люди во всем мире устали от этих инспирированных Западом постоянных революций, госпереворотов, террористических актов и локальных конфликтов. Сегодня на этой встрече втроем Си Цзиньпин озвучил цифру... На сегодняшний день в мире 60 таких локальных конфликтов, которые, очевидно, требуют своего разрешения. Поэтому, исходя из этого, я делаю вывод о том, что однополярный мир показал за эти три десятка лет фактически свою несостоятельность и неэффективность. И мир устал зависеть от внутриамериканской политики с их "самодурством" выразил свое мнение Килинкаров

Ранее научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик, историк Александр Чубарьян назвал "тенденцией" стремление стран к многополярному миру.