Москва20 сен Вести.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" и один из ведущих программы "Вести недели" Дмитрий Киселёв в интервью ИС "Вести" рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором решил "разорвать шаблон".

Киселёв также отметил, что итоговая программа "Вести недели" стала общественным, культурным и мировоззренческим явлением. Передача формирует отношение к общественным явлениям с целью сохранения общественного баланса.

Был такой разговор с президентом России, когда он позвонил мне, поздравил с юбилеем два года назад. В какой-то момент я понял, что диалог слишком формализован, и каждый из нас испытывает какую-то неловкость. Я решил, как сейчас говорят, разорвать шаблон. И сказал: "Владимир Владимирович, честно говоря, я просто на вас паразитирую". Он засмеялся и спросил, что это значит. Я говорю: "Мысли-то ваши, я только занимаюсь интерпретациями, уточнениями. Он говорит: "В таком случае я от вас тоже подпитываюсь". То есть это было коллективным творчеством. Я не скажу двух людей. Я думаю, что он подпитывается от очень многих людей. Но мы гордимся тем, что принимали участие в формировании мировоззрения страны и в создании общественного баланса поделился телеведущий

В этом году программа "Вести недели" отметила 25-летие в эфире. Первый выпуск вышел 16 сентября 2001 года. В разные годы ее ведущими были Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. С сентября 2026 года программу ведет Евгений Попов.