Москва20 сен Вести.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" и один из ведущих программы "Вести недели" Дмитрий Киселёв в интервью ИС "Вести" рассказал, какие слова произнес российский лидер Владимир Путин после интервью перед президентскими выборами в 2024 году.

Киселёв отметил, что программа "Вести недели", ведущей которой он был на протяжении 14 лет, всегда концентрировалась на ключевых событиях в России и мире, и благодаря программе рождались важнейшие форматы, например, интервью с президентом России накануне выборов в 2024 году.

Думаю, что без "Вестей недели" не было бы интервью с президентом, который он дал накануне президентских выборов. Это было в среду, а уже в пятницу начиналось голосование. То есть это было высшей точкой избирательной кампании Владимира Владимировича как кандидата в президенты и действующего президента. Это было очень ярко. И тогда после интервью, это закончилось глубоко за полночь, президент встал, сделал шаг навстречу и сказал очень короткую фразу: "То, что вы делаете, бесценно". Пожал руку, и на этом мы расстались. Это было незабываемо поделился телеведущий

16 сентября 2001 года вышел первый выпуск программы "Вести недели". На протяжении 25 лет информационно-аналитическая программа подводит итоги недели, освещая ключевые политические, социальные, культурные и спортивные события в России и мире.