Песков: Кремль не будет публично говорить о местах поражения после ударов ВСУ

В Кремле отказались разглашать данные о последствиях атак ВСУ по целям в России Песков: Кремль не будет публично говорить о местах поражения после ударов ВСУ

Москва28 апр Вести.В Кремле отказались обсуждать вопрос о достаточности противовоздушной обороны (ПВО) нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и крупных городов РФ, а также последствия ударов Вооруженных сил Украины, сославшись на конфиденциальность таких данных.

Ведется напряженная работа в этом направлении. Но что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима - это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Из-за пожара эвакуируют жителей. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также нанесен удар по Екатеринбургу, где в результате попадания дрона в многоэтажку есть пострадавшие. На фоне этих событий журналисты поинтересовались у Пескова эффективностью средств ПВО и планами по предотвращению подобных инцидентов в будущем.