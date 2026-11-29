Крутьков: в Керчи из-за гидроудара часть города осталась без отопления В Керчи из-за гидроудара временно приостановлена подача тепла

Москва29 ноя Вести.Исполняющий обязанности главы администрации Керчи Игорь Крутьков сообщил о временном приостановлении подачи отопления в части города.

Это связано с аварией на сетях теплоснабжения в результате гидравлического удара.

Подача теплоносителя приостановлена в некоторых районах.

Улицы: Генерала Петрова, Железняка, Пляжная, Сморжевского, 1-й Пятилетки, Воинов Интернационалистов, Голощапова, 12 Апреля 1961 года, Войкова, Отдельной Приморской Армии, Радио, Розы Люксембург, Сакко, Спартака, Степана Разина, Суворова, Энгельса, 2-й Пятилетки, Кирова, Капитана Алиева, Назаренко, Бардина, Всесоюзная, Казакова, Славы, Студенческая, Фестивальная уточняется в сообщении в MAX

Специалисты проводят работы по устранению аварийной ситуации. Восстановить теплоснабжение планируется до конца воскресенья.