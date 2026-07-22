Курлаева объявила о выплате материальной помощи пострадавшим семьям в Ялте Курлаева сообщила о выплатах компенсации пострадавшим жителям Ялты

Москва22 июл Вести.Помощник главы Крыма Ольга Курлаева объявила о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА в Ялте. Об этом она сообщила ИС "Вести".

Из-за атаки ВСУ по многоэтажному жилому дому в Ялте в ночь на 22 июля были эвакуированы 350 человек. По данным помощника главы республики госпитализированы 6 человек, половина из них находится в тяжелом состоянии.

Будет выплачена компенсация людям, которые пострадали, чье жилье сейчас пострадало; уже готовятся документы, собираются в срочном порядке. И задача властей всех уровней — помочь этим людям как можно быстрее оформить заявку на выплату компенсаций и материальной помощи рассказала Курлаева

В связи с ситуацией в Ялте открыта горячая линия для пострадавших. Обращаться можно по телефону: +7 (978)-986-50-76.