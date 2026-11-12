Кушнеру и Уиткоффу вручили куртки в Москве, так как они оделись не по погоде "Абзац": Кушнеру и Уиткоффу подарили куртки в Москве из-за погоды

Москва12 ноя Вести.Спецпосланникам президента США Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу решили подарить куртки российского бренда Bosco, поскольку американские представители оказались одеты не по погоде. Об этом сообщила сотрудница одного из магазинов изданию "Абзац".

По ее словам, среди презентованных вещей не только куртки с гербом России, но и другая атрибутика сказано в материале

Издание уточняет, что компания в 2002-2017 годах обеспечивала экипировкой олимпийскую и паралимпийскую сборные РФ.

12 ноября в Кремле была проведена встреча российского президента Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Американские представители прибыли в Москву из Абу-Даби, где 10-11 ноября проходили трехсторонние переговоры по украинскому конфликту с участием России, Украины и США.