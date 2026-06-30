ЛДПР предлагает запустить малые НПЗ в регионах России В ЛДПР предложили открыть малые НПЗ в регионах России

Москва30 июн Вести.ЛДПР выступает с предложением открыть малые нефтеперерабатывающие заводы в российских регионах. Об этом ИС "Вести" сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

Он отметил, что киевский режим пытается бить не только по топливной инфраструктуре, но и по нервам граждан. При этом враг использует в том числе и слухи, пытается создать панику на автозаправках.

Поэтому ЛДПР считает необходимым запустить малые НПЗ в регионах. Это позволит выпускать отдельные партии топлива для сельского хозяйства, коммунального сектора и промышленности — под строгим контролем качества сказал Слуцкий

Ранее в правительстве РФ заявили, что нефтеперерабатывающие заводы страны работают на максимальной загрузке, а российский рынок насыщается нефтепродуктами.