Москва3 авг Вести.России следует восстановить институт лесников, чтобы обеспечить контроль за лесами и предотвращать пожары, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава ее думской фракции Сергей Миронов.

Он отметил, что сейчас за лесами в России некому следить.

Лесник - это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников сказал Миронов РИА Новости

Лесники могут не только патрулировать леса и вовремя замечать пожары, но и заниматься восстановлением лесов, пояснил парламентарий.

Он добавил, что без лесников невозможно сохранить природу и лесные богатства России, а их возвращение, помимо прочего, создаст на селе дополнительные рабочие места.

Ранее сообщалось, что разработана новая линейка беспилотников "Сатурн", которая может использоваться для отслеживания лесных пожаров.