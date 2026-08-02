Москва2 авг Вести.Главными целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он добавил, что также под прицелом киевского режима находятся объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Главными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ сказал Лихачев

Кроме того, он подчеркнул, что ВСУ "кошмарят" город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. По его словам, Киев стремится сделать жизнь горожан "невыносимой".