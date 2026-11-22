Миллиарды на село: депутат рассказал о поддержке агробизнеса и экспорта Макаров: более 21 млрд рублей пойдут на комплексное развитие сельских территорий

Москва22 ноя Вести.Значительные средства из федерального бюджета на 2027-2029 годы выделены на комплексное развитие сельских территорий, включая поддержку малого агробизнеса и решение логистических проблем для экспорта продукции в условиях текущей ситуации на Черном море. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Второе чтение проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, называемое основным, было посвящено детальному распределению средств и внесению поправок, направленных на поддержку приоритетных направлений, таких как фонд "Защитники Отечества", программу "Время Героев", комплексное развитие сельских территорий и поддержку агробизнеса, с учетом текущих экономических вызовов.

Большие деньги выделены на эти направления. Более 21 миллиарда рублей пойдут на комплексное развитие сельских территорий. Но учли и поддержку малого агробизнеса. Учли вопросы, связанные с переориентацией грузов из-за тех диверсий, которые творятся сейчас на Черном море, помочь селянам вывести на экспорт свою продукцию. Эти поправки тоже учтены сказал Макаров

Ранее, подводя итоги работы депутатов Госдумы восьмого созыва, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал о результатах реализации государственной программы восстановления экономики новых регионов.