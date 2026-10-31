Москва31 окт Вести.ВСУ нарушили режим прекращения огня в Алешках, атаковав гражданский автомобиль украинским дроном. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на своей странице в MAX.

ВСУ нарушили режим прекращения огня в Алешках. Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль говорится в публикации

По данным местных властей, инцидент произошел на Нечаевском перекрестке при выезде из города, пострадали два мирных жителя. Сообщается, что машина с мирными жителями направлялась в сторону населенного пункта Раденск за продуктами.

Сейчас в населенном пункте сохраняется угроза атак беспилотников.

ВСУ более чем за сутки до завершения оговоренного срока режима прекращения огня, он должен был продлиться до 22.59 по московскому времени 1 ноября, возобновили атаки по гражданскому населению заключил Мирошник

Алешки находятся на левом берегу Днепра. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Украина заминировала подходы к городу, фактически создавая там гуманитарную катастрофу. Для проведения гуманитарной миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня, который должен продлиться до 22.59 1 ноября. Сама миссия стартовала в ночь на 30 октября.