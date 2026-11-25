Один человек погиб в лобовой аварии на федеральной трассе "Лена" в Якутии

На федеральной трассе "Лена" в Якутии произошло смертельное ДТП Один человек погиб в лобовой аварии на федеральной трассе "Лена" в Якутии

Москва25 ноя Вести.В Якутии в результате лобового столкновения легковых автомобилей один человек погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщила прокуратура республики.

Авария произошла в Алданском районе на 572 км федеральной трассы "Лена". Согласно предварительным данным, автомобилист 1963 года рождения на Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Vellfire.

В результате ДТП водитель Renault скончался на месте, госпитализирована 30-летняя женщина пассажир Toyota говорится в канале надзорного ведомства в MAX

В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.