Москва25 нояВести.В Якутии в результате лобового столкновения легковых автомобилей один человек погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщила прокуратура республики.
Авария произошла в Алданском районе на 572 км федеральной трассы "Лена". Согласно предварительным данным, автомобилист 1963 года рождения на Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Vellfire.
В результате ДТП водитель Renault скончался на месте, госпитализирована 30-летняя женщина пассажир Toyotaговорится в канале надзорного ведомства в MAX
В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.