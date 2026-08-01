Москва1 авгВести.В Ставропольском крае в ряде районов продлили чрезвычайный уровень пожароопасности. Предупреждение распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX.
Внимание! Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается местами в северно-западных и юго-восточных районах Ставропольского края…говорится в сообщении
Высокая пожароопасность (4 класс) ожидается в северо-восточных и центральных районах.
Предупреждение распространяется на 1 августа и продлится в течение суток 2 августа 2026 г.
На территории районов категорически запрещено разводить открытый огонь.