Водитель квадроцикла погиб при наезде на грузовик на трассе "Нарва" в Ленобласти

На трассе "Нарва" квадроциклист погиб, врезавшись в припаркованный грузовик Водитель квадроцикла погиб при наезде на грузовик на трассе "Нарва" в Ленобласти

Москва29 ноя Вести.В Волосовском районе Ленинградской области водитель квадроцикла погиб, врезавшись в припаркованный грузовик. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 73 километре автодороги "Нарва" в 00.25 в воскресенье, 29 ноября. Водитель, чья личность пока не установлена, не справился с управлением квадроциклом и врезался в грузовой автомобиль FAW, стоявший на обочине. Водителя грузовика в кабине не было.

В результате ДТП водитель квадроцикла, на вид мужчина 45 лет, скончался на месте происшествия говорится в публикации

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.