Москва22 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал предпочтение крылатым ракетам "Нептун" вместо ракет "Фламинго". Об этом пишут украинские СМИ.
По информации журналистов, Зеленский провел встречу с главой Министерства обороны Евгением Хмарой.
В ходе беседы было согласовано сместить приоритет по финансированию производства ракет FP-5 "Фламинго" на крылатые ракеты "Нептун"говорится в публикации
Глава киевского режима принял такое решение, поскольку, как утверждается, "Нептун" зарекомендовали себя лучше в течение последних месяцев.
Р-360 "Нептун" создана на основе советской противокорабельной ракеты Х-35. Украинские инженеры изменили систему управления боеприпаса, увеличили дальность полета и массу боевой части. Однако при этом длина ракеты выросла примерно на полметра, а стартовый вес на более чем 200 килограммов.