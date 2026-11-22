На Украине раскрыли подробности встречи Зеленского с главой Минобороны Зеленский отдал предпочтение ракетам "Нептун" вместо "Фламинго"

Москва22 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал предпочтение крылатым ракетам "Нептун" вместо ракет "Фламинго". Об этом пишут украинские СМИ.

По информации журналистов, Зеленский провел встречу с главой Министерства обороны Евгением Хмарой.

В ходе беседы было согласовано сместить приоритет по финансированию производства ракет FP-5 "Фламинго" на крылатые ракеты "Нептун" говорится в публикации

Глава киевского режима принял такое решение, поскольку, как утверждается, "Нептун" зарекомендовали себя лучше в течение последних месяцев.

Р-360 "Нептун" создана на основе советской противокорабельной ракеты Х-35. Украинские инженеры изменили систему управления боеприпаса, увеличили дальность полета и массу боевой части. Однако при этом длина ракеты выросла примерно на полметра, а стартовый вес на более чем 200 килограммов.