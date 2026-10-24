Москва24 октВести.Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины возглавил Александр Тодорчук, сменив на этой должности Богдана Сеника. Об этом сообщают украинские СМИ.
Главное управление коммуникаций вооруженных сил Украины возглавил военнослужащий и общественный деятель Александр Тодорчукговорится в публикации
По данным украинских изданий, ранее занимавший пост Богдан Сеник будет проходить обучение в Национальном университете обороны страны.
До 2022 года Тодорчук занимался коммуникациями и был соучредителем агентства интернет-маркетинга Gres Todorchuk. В 2016 году он создал зоозащитную организацию UAnimals.