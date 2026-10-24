На Украине сменили главу управления коммуникаций ВСУ На Украине сменили руководителя управления коммуникаций ВСУ

Москва24 окт Вести.Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины возглавил Александр Тодорчук, сменив на этой должности Богдана Сеника. Об этом сообщают украинские СМИ.

Главное управление коммуникаций вооруженных сил Украины возглавил военнослужащий и общественный деятель Александр Тодорчук говорится в публикации

По данным украинских изданий, ранее занимавший пост Богдан Сеник будет проходить обучение в Национальном университете обороны страны.

До 2022 года Тодорчук занимался коммуникациями и был соучредителем агентства интернет-маркетинга Gres Todorchuk. В 2016 году он создал зоозащитную организацию UAnimals.