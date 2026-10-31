Норрис обошел Антонелли на 0,001 секунды в 3-й практике Гран-при Мексики "Ф-1" Норрис опередил Антонелли в третьей практике Гран-при Мексики на 0,001 секунды

Москва31 окт Вести.Британский автогонщик Ландо Норрис из команды "Макларен" показал лучший результат в третьей части свободных заездов на Гран-при Мексики "Формулы-1", опередив итальянца Андреа Кими Антонелли всего на одну тысячную секунды.

Норрис показал в своем лучшем из кругов время 1 минута 17,600 секунды. Антонелли уступил Норрису 0,001 секунды, а третий результат показал монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+0,117 с).

В ночь на воскресенье, 1 ноября, в 00:00 по московскому времени, в рамках Гран-при Мексики пройдет квалификация, а сама гонка на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико начнется 1 ноября в 23:00 мск.