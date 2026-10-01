Володин поздравил депутатов ГД с первым принятым законом в новом созыве

Новый созыв Госдумы принял первый закон на второй день работы Володин поздравил депутатов ГД с первым принятым законом в новом созыве

Москва1 окт Вести.Депутаты Госдумы девятого созыва 1 октября приняли первый закон на второй день работы: ратифицировали соглашение с Белоруссией. Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил парламентариев с этим событием.

Коллеги, поздравляю вас с первым принятым в этой сессии, в этом созыве федеральным законом – ратификацией соглашения, которое позволяет нам развивать сотрудничество с нашим стратегическим партнером, членом Союзного государства Республикой Беларусь сказал он в ходе заседания нижней палаты парламента

Володин также отметил, что в новый созыв вошли 184 депутата, которые были избраны на этот пост впервые. Председатель ГД рассказал "новичкам" о процедурах голосования за ратификацию и принятия законопроектов.