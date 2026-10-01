Москва1 октВести.Депутаты Госдумы девятого созыва 1 октября приняли первый закон на второй день работы: ратифицировали соглашение с Белоруссией. Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил парламентариев с этим событием.
Коллеги, поздравляю вас с первым принятым в этой сессии, в этом созыве федеральным законом – ратификацией соглашения, которое позволяет нам развивать сотрудничество с нашим стратегическим партнером, членом Союзного государства Республикой Беларусьсказал он в ходе заседания нижней палаты парламента
Володин также отметил, что в новый созыв вошли 184 депутата, которые были избраны на этот пост впервые. Председатель ГД рассказал "новичкам" о процедурах голосования за ратификацию и принятия законопроектов.