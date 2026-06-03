Обед на ПМЭФ обойдется почти в 8 тысяч Участники ПМЭФ заплатят за стандартный обед около восьми тысяч рублей

Москва3 июн Вести.Чем кормят участников Петербургского международного экономического форума и сколько это стоит, узнал корреспондент RT. Обед из закуски, супа, горячего блюда, десерта и напитка обойдётся в 7900 рублей, что на 22% дороже, чем в 2025 году.

В меню ресторанов ПМЭФ, в частности, можно заказать янтарный говяжий бульон с мясным расстегае, карпаччо из томленой утки с яблочным чатни, суп-пюре из запеченной в печи тыквы с креветками и кальмарами, а также говядину, которая подается с брокколи и сыром буррата. В качестве десертов предлагаются пирожные "Наполеон" и "Медовик" со свежими ягодами. В ассортименте соки и минеральные воды.