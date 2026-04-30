Москва30 апрВести.В Баку онкобольной пациент пронес в Национальный онкологический центр самодельное взрывное устройство и устроил взрыв. Информацию об этом распространила генпрокуратура Азербайджана.
В материале сказано, что речь идет о мужчине по имени Мубариз Алиев 1988 года рождения.
Его действия были направлены на умышленное убийство врача Акифа Насироваговорится в материале
Пациент погиб на месте. Врач пострадал, его состояние оценивается как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении взрывчатых веществ. Проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.