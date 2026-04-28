Песков: меры по ликвидации последствий в Туапсе принимаются на должном уровне

Песков прокомментировал атаку на НПЗ в Туапсе Песков: меры по ликвидации последствий в Туапсе принимаются на должном уровне

Москва28 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются на должном уровне.

[В Туапсе] на должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий, а в целом я уже сказал все, что мог сказать по этой ситуации. Мне нечего добавить сказал он журналистам

Накануне ночью оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар, причиной которого стало падение обломков беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отмечал, что группировка, задействованная в тушении пожара, будет дополнительно усилена.