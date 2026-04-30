Москва30 апр Вести.Президент России Владимир Путин безусловно доверяет той экономической статистике, которая обнародуется Центробанком РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, доверяет ли Кремль публикуемой ЦБ РФ статистике.

Безусловно ответил Песков

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее рассказала о горячих дискуссиях, которые нередко возникаю в Совете директоров ЦБ РФ при обсуждении решений по ключевой ставке. Увидеть "отголоски этой дискуссии", как заметила глава регулятора, можно в резюме, которое Банк России начал публиковать год назад.