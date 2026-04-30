Песков: президент России не приглашал Трампа в Москву на 9 Мая

Песков: Путин не приглашал Трампа в Москву на парад 9 Мая Песков: президент России не приглашал Трампа в Москву на 9 Мая

Москва30 апр Вести.Президент России Владимир Путин не приглашал главу Белого дома Дональда Трампа в Москву на парад Победы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Нет ответил Песков на соответствующий вопрос

Вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа была организована по инициативе Москвы и продлилась более 1,5 часа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин выразил готовность объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы.

Как позже уточнил Песков, конкретные сроки возможного перемирия будут объявлены отдельно.