Москва24 июн Вести.Российские военные и другие ведомства в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы минимизировать последствия ударов ВСУ по гражданским объектам на территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Киев отвечает ударами по объектам гражданской инфраструктуры.

Президент (России Владимир Путин – Прим. ред.) сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать, это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме.

Президент (России Владимир Путин – Прим. ред.) сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать, это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме. сказал Песков журналистам

Ранее Путин на совещании с правительством поручил усилить меры по снижению последствий ударов Киева по гражданским объектам и инфраструктуре.