Москва29 нояВести.В Санкт-Петербурге собственник выселил жильца из-за посиделок с друзьями во время прохождения игры GTA VI. Об этом сообщает SHOT.
По словам квартиросъемщика, он собрал приятелей в квартире, чтобы вместе пройти новую GTA. Мужчина утверждает, что сидели они тихо и время было не позднее.
Однако соседям снизу это не понравилось. Они стали требовать тишины. При этом до этого они уже жаловались на музыку и разговоры, вызывали охрану и добрались до собственника.
Утром хозяин написал Александру, что их с квартирой ритмы жизни не совпали. Оказалось, для вечерних встреч с друзьями нужно "знаковое событие". Выход GTA, видимо, не считается. А частые гости, по мнению владельца, еще и повышают риск износа жильяотмечает канал
Теперь мужчине нужно съехать с квартиры до конца следующего месяца, перед самым Новым годом.