Жителя Петербурга выселили со съемной квартиры из-за игры с друзьями в GTA VI

Петербуржца выселили из квартиры из-за посиделок в честь GTA VI Жителя Петербурга выселили со съемной квартиры из-за игры с друзьями в GTA VI

Москва29 ноя Вести.В Санкт-Петербурге собственник выселил жильца из-за посиделок с друзьями во время прохождения игры GTA VI. Об этом сообщает SHOT.

По словам квартиросъемщика, он собрал приятелей в квартире, чтобы вместе пройти новую GTA. Мужчина утверждает, что сидели они тихо и время было не позднее.

Однако соседям снизу это не понравилось. Они стали требовать тишины. При этом до этого они уже жаловались на музыку и разговоры, вызывали охрану и добрались до собственника.

Утром хозяин написал Александру, что их с квартирой ритмы жизни не совпали. Оказалось, для вечерних встреч с друзьями нужно "знаковое событие". Выход GTA, видимо, не считается. А частые гости, по мнению владельца, еще и повышают риск износа жилья отмечает канал

Теперь мужчине нужно съехать с квартиры до конца следующего месяца, перед самым Новым годом.