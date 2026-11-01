В октябре силы ПВО сбили почти 28 тыс. украинских БПЛА над регионами России

Почти 28 тыс. украинских БПЛА уничтожено над регионами России в октябре В октябре силы ПВО сбили почти 28 тыс. украинских БПЛА над регионами России

Москва1 ноя Вести.В октябре российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами РФ почти 28 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные Министерства обороны России.

Всего, согласно изученным агентством данным, с 1 по 31 октября сбиты 27 988 БПЛА, максимальное число которых пришлось на 6 октября - 1750 беспилотников говорится в публикации

Агентство обращает внимание, что массированные атаки были также отражены 14 и 29 октября, когда было уничтожено по 1425 БПЛА, а также 24 октября – 1297 беспилотников и 30 октября – 1263 боевых летательных аппаратов.

Ранее, 16 октября, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приводил данные, согласно которым в сентябре силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ более 15 тысяч воздушных целей противника - свыше 500 в сутки. В январе этот показатель был около 120 БПЛА и ракет в сутки.