Поддубный сообщил о новых ударах ВС РФ по Одессе Поддубный: ВС РФ поразили новые цели в промзоне Одессы

Москва29 июл Вести.Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по целям в промзоне Одессы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По предварительным данным, атака была нанесена по территории завода "Стальканат", где украинские формирования вели сборку БПЛА дальнего действия.

Входящие в Одессе. Новые цели поражены в промзоне города. По предварительным данным, удар ВС РФ был нанесен по территории завода "Стальканат", в цехах которого украинскими формированиями велась сборка дронов дальнего действия написал Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам ВСУ восточнее Одессы.