Политолог рассказал, в каком случае Украина пойдет на сделку с Россией Крутаков: Украина должна оказаться перед угрозой потери еще больших территорий

Москва18 ноя Вести.Украина пойдет на сделку с Россией, когда окажется перед угрозой потери еще больших территорий. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, публицист, аналитик Леонид Крутаков.

В качестве примера эксперт напомнил, что поражение и окружение украинских войск под Иловайском вынудили Киев пойти на перемирие и подписание Минского соглашения.

Я считаю, что … не Украина как государство, а тот режим, который там существует, может пойти на сделку и соглашения, которые им предлагает Россия в границах Российской Федерации – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым … они должны оказаться перед угрозой потери еще больших территорий … Вот пока … не будет такой конструкции, нынешний режим украинский не сможет принять предлагаемую ему формулу со стороны России и согласованную с США по территориальному разделу, потому что для них это будет поражение, им невозможно будет объяснить своему населению и народу, за что же они тогда воевали сказал эксперт

Ранее Леонид Крутаков заявил, что между президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином очень важно культурное сближение и когнитивное понимание.