Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией до весны МВД Польши продлило особый режим на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Москва28 ноя Вести.Польша продлила режим буферной зоны на границе с Белоруссией до конца зимы. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский, продлив ограничения до 27 февраля 2027 года.

В польском ведомстве продление меры объяснили необходимостью сохранения высокой оперативной бдительности и эффективной охраны рубежей от нелегальной миграции. Буферная зона и пятиметровый забор протяженностью 186 км были развернуты Варшавой на фоне миграционного кризиса, начавшегося в 2021 году.

Минск обвинения в создании кризиса отвергает, указывая на принудительное выдворение иностранцев польской стороной.